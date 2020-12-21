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В ГИБДД подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

Главная Происшествия
Красноярск
16:15 21 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В красноярском полку ДПС подвели итоги традиционного профилактического рейда «Нетрезвый водитель», который проходил на прошедших выходных.

Всего за минувшие субботу и воскресенье было задержано 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Теперь каждый из них заплатит штраф в размере 30 000 рублей, а также будет лишен права управления транспортом на срок до 2 лет.

В ГИБДД отметили, что продолжает работать «Синяя линия», куда может позвонить любой неравнодушный красноярец и сообщить о фактах нетрезвой езды. Так, накануне благодаря звонку был задержан 27-летний водитель, у которого нет водительских прав и документов на машину. Кроме того, алкотестер показал – 0,94 мг/л. В отношении нарушителя был составлен административный материал, который был передан в суд. В инстанции постановили отправить молодого человека под арест на 10 суток.

Более того, молодой человек управлял чужим автомобилем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

 

 

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