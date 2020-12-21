В Шарыпове задержали наркоторговца

Шарыповские полицейские пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков, которые хранил местный житель.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего местного жителя. Дальнейшие обыски в его квартире дали свои результаты. Там был обнаружен полимерный сверсток, в котором находилось вещество темного цвета, экспертиза показала, что это синтетические наркотики общим весом 170 грамм.

Следователи возбудили уголовное дело по 228 статье УК РФ. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время продолжает вестись следствие.