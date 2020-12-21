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Уголовное дело против бывшей главы Канска передано в суд

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 21 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне в городской суд Канска передано уголовное дело в отношении бывшего канского градоначальника Надежды Качан. Ее будут судить за халатность.

Напомним, три с половиной года назад, в мае 2017 года, на свалке отходов от лесной промышленности начался пожар. Пламя моментально распространилось на ближайшие промышленные территории. Тогда ущерб от происшествия был оценен в 67 миллионов рублей. Затем, спустя две недели случилось подобное возгорание на лесопромышленном предприятии, который распространился на жилые дома, было уничтожено 73 дома. После ликвидации пожара были обнаружены два погибших человека.

После происшествия Качан продолжала руководить городом, вплоть до ноября 2018 года, однако затем ушла в отставку. После чего в отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам статьи 293 УК РФ "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Максимальное наказание 7 лет лишения свободы.

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