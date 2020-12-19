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Житель Минусинска умышленно устроил пожар в квартире

Главная Происшествия
Красноярск
18:18 19 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минусинске следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в умышленном поджоге квартиры.

В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что в ее квартире бывший возлюбленный устроил пожар. На место выехали оперативники и они установили причастность к происшествию молодого человека. При его задержании стражи порядка выяснили, что ранее злоумышленник потратил общие с потерпевшей сбережения и после чего специально поджег шкаф в квартире, в котором хранились деньги. Общий ущерб составил 96 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

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