Житель Минусинска умышленно устроил пожар в квартире

В Минусинске следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в умышленном поджоге квартиры.

В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что в ее квартире бывший возлюбленный устроил пожар. На место выехали оперативники и они установили причастность к происшествию молодого человека. При его задержании стражи порядка выяснили, что ранее злоумышленник потратил общие с потерпевшей сбережения и после чего специально поджег шкаф в квартире, в котором хранились деньги. Общий ущерб составил 96 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.