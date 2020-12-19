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В Красноярске случилось страшное ДТП с тремя погибшими

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Красноярск
16:45 19 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В краевом центре в 15:30 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Водитель автомобиля марки «Honda Fit» вылетел с Шинного моста, пробив ограждение. На фото видно, что машина перевернулась. В результате происшествия погибли три человека – водитель и два пассажира.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. 

Напомним, сегодня в утренние часы водитель автобуса №63 врезался в дерево, после чего он скончался в машине скорой помощи. 

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