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В Железногорске случился пожар с жертвами

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Красноярск
15:05 19 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Минувшей ночью в ЗАТО Железногорск случился пожар в здании бывшего общежития, который ныне является многоквартирным домом на улице Ленина.

Возгорание началось около 01:30, спасатели оперативно вывели жильцов верхних этажей. Для них был организован пункт временного пребывания в здании городской школы. Всего там разместили 27 человек, в том числе 2 детей. По данным спасателей причиной пожара послужила неисправность проводки.

В инциденте пострадало 4 человека, один из которых погиб. Скончалась 29-летняя девушка.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.  

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