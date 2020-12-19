В Большемуртинском районе в результате ДТП пострадал двухнедельный ребенок

Накануне в Большемуртинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двухнедельный малыш и еще несколько взрослых.

По информации краевого ГИБДД, 31-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ 21144» ехал из Красноярска в село Галанино Казачинского района. Однако на трассе он выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем марки «Honda».

В результате столкновения серьезные травмы получил двухнедельный мальчик – 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля не стала закреплять автолюльку по правилам, а просто поставила ее на заднее сидение. Также пострадал водитель ВАЗа, который использовал ремень безопасности «для вида» и просто пристегнул его за спиной.

Дорожные полицейские напоминают, что неправильная установка детских удерживающих устройств – автолюльки и автокресла приравниваются к их отсутствию.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю