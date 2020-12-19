19 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Большемуртинском районе в результате ДТП пострадал двухнедельный ребенок

Главная Происшествия
Красноярск
14:45 19 Декабря 2020
красноярск, край, дтп, в красноярском крае, в красноярске, красноярка, происшествие, происшествия, ребенок, гибдд, правила, авария
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне в Большемуртинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двухнедельный малыш и еще несколько взрослых.

По информации краевого ГИБДД, 31-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ 21144» ехал из Красноярска в село Галанино Казачинского района. Однако на трассе он выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем марки «Honda».

В результате столкновения серьезные травмы получил двухнедельный мальчик – 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля не стала закреплять автолюльку по правилам, а просто поставила ее на заднее сидение. Также пострадал водитель ВАЗа, который использовал ремень безопасности «для вида» и просто пристегнул его за спиной.

В Большемуртинском районе в результате ДТП пострадал двухнедельный ребенок

Дорожные полицейские напоминают, что неправильная установка детских удерживающих устройств – автолюльки и автокресла приравниваются к их отсутствию.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Киренского автобус врезался в дерево

На Киренского автобус врезался в дерево

19 Декабря 2020 г.
Водитель погиб в машине скорой помощи
Новости Красноярска: В Железногорске случился пожар с жертвами

В Железногорске случился пожар с жертвами

19 Декабря 2020 г.
Происшествие произошло в здании бывшего общежития
Новости Красноярска: Дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением младшеклассника

Дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением младшеклассника

18 Декабря 2020 г.
Инцидент случился в Шушенском
Новости Красноярска: На перекрестке Ладо Кецховели и Толстого сбили ребенка

На перекрестке Ладо Кецховели и Толстого сбили ребенка

17 Декабря 2020 г.
Инцидент произошел сегодня в обеденное время
Новости Красноярска: На Красрабе в многоэтажном доме случился пожар

На Красрабе в многоэтажном доме случился пожар

17 Декабря 2020 г.
На месте работают спасатели
Новости Красноярска: На территории бывшего Красноярского шинного завода воровали чужое тепло

На территории бывшего Красноярского шинного завода воровали чужое тепло

17 Декабря 2020 г.
Незаконная врезка вызвала температурные нарушения на ТЭЦ-1
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский ресторатор призвал горожан ходить в кафе и рестораны

Красноярский ресторатор призвал горожан ходить в кафе и рестораны

18 Декабря 2020 г.
Директор кафе «Заповедное» записал обращение к подписчикам
Новости Красноярска: В Красноярске по социальным сетям и мессенджерам распространяют ложную информацию о COVID-19

В Красноярске по социальным сетям и мессенджерам распространяют ложную информацию о COVID-19

18 Декабря 2020 г.
Жителей призвали не верить подобным сообщениям
Новости Красноярска: В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

18 Декабря 2020 г.
Это не последние поставки в текущем году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru