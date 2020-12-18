Дорожные полицейские остановили автомобиль под управлением младшеклассника

Дорожные полицейские на юге края отстранили от управления машиной 10-летнего ребенка.

Во время дежурства экипаж ДПС остановили российский автомобиль ВАЗ-2107 за рулем которого был ученик 4-го класса. Также в салоне машины находился 53-летний мужчина. Полицейским он пояснил, что является дедушкой ребенка и просто хотел научить внука ездить на автомобиле.

Теперь мужчина заплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления автомобиля несовершеннолетнему, а родители мальчика будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своего ребенка.