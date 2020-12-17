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На перекрестке Ладо Кецховели и Толстого сбили ребенка

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Красноярск
16:46 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пассажира. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Около 13:00 на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ладо Кецховели и Толстого 71-летний водитель автомобиля «Honda CR-V» сбил двух пешеходов – мужчину и девятилетнюю девочку.

На видео с места происшествия видно, что пешеходы переходили на зеленый свет, а автомобиль двигался с небольшой скоростью и по неизвестной причине не остановился перед «зеброй».

В результате происшествия мужчина не пострадал, а ребенок отправлен на госпитализацию для обследования. В ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.   

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