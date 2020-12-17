На Красрабе в многоэтажном доме случился пожар

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 197 в 14-ти этажном доме случился пожар. В настоящее время там работают спасатели.

По данным пресс-службы МЧС сейчас там работает 26 человека личного и 9 единиц специальной техники. Горят домашние вещи на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным смогли самостоятельно эвакуироваться 57 человек, из них 11 детей.

По фотографиям с места происшествия видно, что огонь в квартире на 6 этаже и наблюдается плотное задымление.

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших в происшествии нет.

Фото: Дмитрий Панов