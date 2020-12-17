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На Красрабе в многоэтажном доме случился пожар

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Красноярск
14:25 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 197 в 14-ти этажном доме  случился пожар. В настоящее время там работают спасатели.

По данным пресс-службы МЧС сейчас там работает 26 человека личного и 9 единиц специальной техники. Горят домашние вещи на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным смогли самостоятельно эвакуироваться 57 человек, из них 11 детей.

По фотографиям с места происшествия видно, что огонь в квартире на 6 этаже и наблюдается плотное задымление. 

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших в происшествии нет.  

Фото: Дмитрий Панов

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