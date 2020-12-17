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На территории бывшего Красноярского шинного завода воровали чужое тепло

Главная Происшествия
Красноярск
14:22 17 Декабря 2020
теплоснабжение, кража, энергетика, красноярск
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Специалисты Сибирской генерирующей компании обнаружили незаконную врезку в сети на территории бывшего Красноярского шинного завода. Подозрение о том, что кто-то нелегально подключился к трубам появилось после того, как на Красноярской ТЭЦ-1 обнаружили температурные нарушения. Оказалось, что злоумышленники подключились к тепломагистрали, спрятав трубы в опорный столб под ней.

После обследования ближайших сетей врезка была обнаружена и заварена. Как рассказали в СГК, запитанные от незаконного подключения трубы уходили под отрезок железнодорожных путей и вели к расположенным на территории бывшего завода предприятиям. Там сейчас работает около 30 складов, мастерских, обрабатывающих цехов, монтажных сервисов. Некоторые организации официально подключены к центральному отоплению, но большинство производит тепло для себя самостоятельно с помощью бытовых котлов и печей.

«Незаконные подключения к тепловым сетям негативно влияют на качество теплоснабжения ближайших домов. Ведь для сбалансированной работы теплосети энергетикам необходимо знать технические характеристики оборудования у всех потребителей. В уходящем году красноярские энергетики зафиксировали восемь подобных случаев. Незаконными врезками пользовались как жители частного сектора, так и хозяева малых предприятий. Некоторые из них, будучи уличенными, предпочли заплатить за потребленное тепло и заключить с СГК официальный договор», - рассказали в компании.

Добавим, что собранные материалы энергетики намерены передать в правоохранительные органы для установления личностей неизвестных мастеров и привлечения их к ответственности. Сибирская генерирующая компания призывает всех красноярцев, кому известно о кражах тепла из городской системы, делиться информацией с теплотранспортным подразделением СГК по телефону 8 (391) 264-20-93.

 

по информации СГК

фото: СГК

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