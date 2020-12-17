В краевом центре ищут суррогатных рожениц, которые передали детей жителям Китая

Следователи возбудили уголовное дело по факту торговли несовершеннолетними людьми.

По версии следователей, три гражданки Казахстана за вознаграждение по договору о суррогатном материнстве родили в Красноярске детей, оставили их и вернулись домой. При этом новорожденных предполагалось передать гражданам Китая.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних»).

Сейчас стражи порядка устанавливают всех лиц, причастных к этому преступлению. Ход расследования находится на контроле краевой прокуратуры.