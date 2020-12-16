Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

В краевой клинической больнице сообщили о смерти одного из двух пострадавших во вчерашнем инциденте в многоквартирном доме №78 на улица Парашютная. Врачи всю ночь боролись за жизнь мужчины, однако он скончался. Женщина, которая является хозяйкой квартиры, продолжает находиться в реанимации с серьезными ожогами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, однако не дают никаких прогнозов.

Напомним, накануне вечером на правом берегу взорвался самогонный аппарат в одной из квартир в доме на Парашютной. 30 человек эвакуировались самостоятельно еще 7 местных жителей эвакуировали спасатели.