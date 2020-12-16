17 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

Главная Происшествия
Красноярск
20:44 16 Декабря 2020
взрыв, больница, красноярск, в красноярске, смерть, пострадавшие, мчс, спасатели, полиция, происшествия, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В краевой клинической больнице сообщили о смерти одного из двух пострадавших во вчерашнем инциденте в многоквартирном доме №78 на улица Парашютная. Врачи всю ночь боролись за жизнь мужчины, однако он скончался. Женщина, которая является хозяйкой квартиры, продолжает находиться в реанимации с серьезными ожогами. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, однако не дают никаких прогнозов.

Напомним, накануне вечером на правом берегу взорвался самогонный аппарат в одной из квартир в доме на Парашютной. 30 человек эвакуировались самостоятельно еще 7 местных жителей эвакуировали спасатели.  

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

16 Декабря 2020 г.
Мужчина направлен в колонию особого режима
Новости Красноярска: В Богучанах задержали убийцу

В Богучанах задержали убийцу

16 Декабря 2020 г.
Подозреваемый сразу сознался в содеянном
Новости Красноярска: По факту избиения девушки в микрорайоне «Утиный Плес» заведено уголовное дело

По факту избиения девушки в микрорайоне «Утиный Плес» заведено уголовное дело

16 Декабря 2020 г.
Стражи порядка устанавливают личность и местонахождения злоумышленника
Новости Красноярска: В квартире на правобережье краевого центра взорвался самогонный аппарат

В квартире на правобережье краевого центра взорвался самогонный аппарат

15 Декабря 2020 г.
По данным МЧС есть пострадавшие
Новости Красноярска: Ачинского любителя ездить пьяным могут отправить за решетку

Ачинского любителя ездить пьяным могут отправить за решетку

15 Декабря 2020 г.
Он никогда не получал водительское удостоверение
Новости Красноярска: Жителя Канска арестовали за избиение своего сына

Жителя Канска арестовали за избиение своего сына

15 Декабря 2020 г.
Об этом сообщили в Следственном комитете
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярску прописали развитие

Красноярску прописали развитие

16 Декабря 2020 г.
Бюджет города принят с профицитом
Новости Красноярска: Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

16 Декабря 2020 г.
Мероприятие пройдет в МВДЦ «Сибирь»
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

16 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено еще 333 новых случая заражения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru