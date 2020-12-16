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Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

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Красноярск
11:51 16 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске осудили местного 33-летнего жителя, которого обвинили в умышленном убийстве.

Следователям удалось доказать в суде, что подсудимый в июле 2018 года в ходе совместного распития алкогольных напитков в результате внезапной ссоры начал избивать своего 41-летнего приятеля. Затем проследовав за своей жертвой на балкон и понимая всю опасность ситуации, ударил потерпевшего, в результате чего мужчина выпал с пятого этажа, получил тяжелейшие травмы и в результате чего умер.

Подсудимый и его защита пытались доказать отсутствие умысла на убийство, однако суд был непреклонен и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в отбывании колонии особого режима.   

Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия

 

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