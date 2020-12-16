По факту избиения девушки в микрорайоне «Утиный Плес» заведено уголовное дело

Дознаватели 12 отдела полиции Красноярска возбудили уголовное дело по 116 статье УК РФ «Побои» по факту избиения девушки в подъезде многоквартирного дома по адресу Карамзина, 23 (микрорайон «Утиный Плес»).

Напомним, накануне Sibnovosti.ru рассказывали об этой истории. В вечернее время 14 декабря неизвестный мужчина преследовал жительницу краевого центра, после чего избил ее в подъезде возле лифта, нанеся ей удар кулаком в лицо и несколько ударов ногами. Кадры резонансного преступления попали в объективы камер видеофиксации.

Пострадавшая 35-летняя девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ей назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность и местонахождения преступника.