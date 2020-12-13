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На Красноярском море погибли два рыбака

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Красноярск
22:55 13 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Еще 9 декабря двое жителей Минусинска уехали на подводную рыбалку на Красноярское море. Информация об их пропаже появилась в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

64-летний Александр Янов и 72-летний Соли Каримов выехали ранним утром в район поселка Восточное Краснотуранского района, они двигались на белом Mitsubishi Outlander. Однако вечером того дня они не вернулись домой, родные и близкие не смогли до них дозвониться.

На поиск мужчин отправились полицейские, сотрудники МЧС, краевого учреждения «Спасатель» и волонтеры. Тогда стало ясно, что их автомобиль провалился под лед. Через некоторое время спасатели и водолазы достали тела погибших мужчин.  

 

 

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