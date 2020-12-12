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Внук украл у своей бабушки 230 тысяч рублей

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Красноярск
12:22 12 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские следователи краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего красноярца, которого обвиняют в краже денег у своей бабушки.

Ранее в полицию обратилась 85-летняя бабушка, которая заявила, что у нее похитили 230 тысяч рублей. Стражам порядка она рассказала, что ходила в магазин с деньгами из своих сбережений, однако там ей сказали, что купюры являются ненастоящими. Когда пенсионерка вернулась домой, то обнаружила, что на всех деньгах, которые она копила, написано «билет банка приколов».

Оперативники быстро вычислили похитителя. Им оказался 34-летний внук потерпевшей. При задержании он сознался, что знал, где лежат средства и похитил их, однако чтобы скрыть пропажу он подменил деньга на ненастоящие. Все деньги он успел потратить по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи передали материалы дела в Октябрьский районный суд краевого центра для рассмотрения по существу.

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