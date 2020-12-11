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Водитель Toyota Vitz влетел в остановку

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Красноярск
11:21 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Сегодня утром неустановленный водитель авмомобиля Toyota Vitz не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествия случилось сегодня утром на лице Игарская. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Судя по фотографиям с места происшествия, остановочный пункт получил серьезные повреждения. В настоящее время личность водителя устанавливается в ГИБДД, так как автолюбитель не оформлял ДТП в установленном порядке.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что основной причиной происшествия стало скользкое дорожное полотно.

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