Житель Балахты убил сторожа магазина кочергой

В Балахте 22-летний парень убил сторожа магазина. Молодой человек пришел в гараж, который находился на территории торгового объекта, где на пути встретил сторожа, с которым ранее знаком не был. Между ними завязался конфликт, который вывел парня из состояния равновесия. Он стал бить мужчину кочергой, а затем деревянной киянкой и карданным валом по голове.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В момент преступления молодой человек был пьян. Он задержан. Следователи будут ходатайствовать перед судом о мере пресечения в виде заключения под стражу.