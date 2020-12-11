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Житель Балахты убил сторожа магазина кочергой

Главная Происшествия
Красноярск
10:22 11 Декабря 2020
убийство, мвд, полиция, скр, происшествия, общество, в красноярском крае, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Балахте 22-летний парень убил сторожа магазина. Молодой человек пришел в гараж, который находился на территории торгового объекта, где на пути встретил сторожа, с которым ранее знаком не был. Между ними завязался конфликт, который вывел парня из состояния равновесия. Он стал бить мужчину кочергой, а затем деревянной киянкой и карданным валом по голове.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В момент преступления молодой человек был пьян. Он задержан. Следователи будут ходатайствовать перед судом о мере пресечения в виде заключения под стражу.

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