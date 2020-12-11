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В Канске отец бил сына ремнем по голове

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Красноярск
09:15 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет расследует уголовное дело об истязании 9-летенго мальчика из Канска. По версии силовиков, отец ребенка систематически бил мальчика ремнем по голове и телу. Мужчина раздражался, если сын его не слушался. Сейчас мальчик госпитализирован. После того, как ребенка выпишут из медучреждения, в семью он больше не вернется.

«Органами системы профилактики принимаются меры, направленные на изъятие ребенка из семьи. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Отметим, что о насилии в семьи 9-летнего школьника из Канска Следственный комитет узнал после того, как эта история попала в соцсети, а затем в СМИ. Родственники мальчика рассказали, что отец постоянно его бьет и угрожает другим членам семьи.

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