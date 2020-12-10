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Полиция проводит оперативные действия в администрации Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 10 Декабря 2020
коррупция, администрация, взятка, силовые структуры, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Оперативники проводят следственные действия в одном из департаментов администрации Красноярска.

По неподтвержденным официально данным, речь идет о департаменте муниципального имущества и земельных отношений, сотрудника которого подозревают в посредничестве при передаче взятки. Источники в органах внутренних дел сообщают, что деньги предназначались заместителю руководителя департамента.

Вознаграждение в размере 250 тысяч рублей передал бизнесмен, который хотел разместить кафе в объекте муниципальной собственности. Официальных комментариев в МВД по поводу расследования не предоставляют. В свою очередь в администрации Красноярска подтвердили данные о проведении оперативных мероприятиях в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства.

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