Полиция проводит оперативные действия в администрации Красноярска

Оперативники проводят следственные действия в одном из департаментов администрации Красноярска.

По неподтвержденным официально данным, речь идет о департаменте муниципального имущества и земельных отношений, сотрудника которого подозревают в посредничестве при передаче взятки. Источники в органах внутренних дел сообщают, что деньги предназначались заместителю руководителя департамента.

Вознаграждение в размере 250 тысяч рублей передал бизнесмен, который хотел разместить кафе в объекте муниципальной собственности. Официальных комментариев в МВД по поводу расследования не предоставляют. В свою очередь в администрации Красноярска подтвердили данные о проведении оперативных мероприятиях в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, а также в департаменте градостроительства.