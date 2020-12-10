В Курганинском районе «черный лесоруб» вырубил березовую рощу

«Черный лесоруб» в Курганинском районе нарубил деревьев на полмиллиона рублей. На территории участкового лесничества с-з «Южный» мужчина незаконно вырубил 177 берез.

Сумма причиненного ущерба составила более 570 тысяч рублей. Часть древесины мужчина продал, а часть оставил себе для личного пользования.

«Следователями МО МВД России «Курагинский» в отношении черного лесоруба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», - пояснили в пресс-службе краевой полиции.

Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде при надлежащем поведении.