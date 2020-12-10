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Средняя сумма взятки в Красноярском крае – более полумиллиона рублей

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 10 Декабря 2020
взятка, коррупция, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Более 100 коррупционных преступлений выявили красноярские полицейские с начала года. Ущерб бюджету от действий взяточников превысил 37 млн рублей.

Средняя сумма взятки в Красноярском крае - 523 тысячи рублей. Это на 20% больше, чем в среднем по Сибири. Имущество подозреваемых в фактах коррупции арестовано на сумму более 65 млн рублей.

«Мы продолжаем целенаправленную работу по выявлению коррупционных фактов среди чиновников различного уровня. При этом сотрудники полиции ориентированы не на конкретные количественные показатели, а на пресечении деяний, совершенных в крупном размере, в том числе со стороны высокопоставленных должностных лиц. Сотрудниками полиции задокументировано 58 фактов взяточничества. Средняя сумма взятки составила 523 тысячи рублей, что на 20% выше среднего значения по Сибирскому федеральному округу», – отметил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

 

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