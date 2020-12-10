Средняя сумма взятки в Красноярском крае – более полумиллиона рублей

Более 100 коррупционных преступлений выявили красноярские полицейские с начала года. Ущерб бюджету от действий взяточников превысил 37 млн рублей.

Средняя сумма взятки в Красноярском крае - 523 тысячи рублей. Это на 20% больше, чем в среднем по Сибири. Имущество подозреваемых в фактах коррупции арестовано на сумму более 65 млн рублей.