Ущерб природе после незаконной транспортировки грунта «Сибиряком» превысил 10 млн рублей

Компания «Сибиряк» организовала незаконный карьер в поселке Солонцы для строительства Северного шоссе. В прокуратуре установили, что подрядчик вывозил с территории суглинок.

Работы осуществлялись без лицензии вопреки требованиям закона по использованию участков недр. Кроме своего участка «Сибиряк» раскопал и соседние, которые принадлежат другим собственникам. Вред, причиненный окружающей среде, превысил 10 млн рублей.

«Прокуратура руководителю ООО УСК «Сибиряк» внесла представление, в отношении юридического лица возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 7.1, ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка, пользование недрами без лицензии). Кроме того, в суд направлено заявление о приостановке работ на участке до устранения нарушений закона, взыскании ущерба», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

фото: прокуратура Красноярского края