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Чиновников администрации Емельяновского района подозревают в халатности при покупке жилья для сирот

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Красноярск
16:33 9 Декабря 2020
преступление, дети, сироты, жилье, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Емельяновском районе 12 квартир, приобретенных местной администрацией для сирот, оказались непригодными для проживания. Дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от своего «нового» жилья еще в 2015 году.

Несколько лет они судились, чтобы признать условия аварийными. Но и после решения суда власти администрации Емельяновского района не приняли мер, квартиры не отремонтировали.

«Неустановленными должностными лицами администрации Емельяновского района, несмотря на наличие вступившего в законную силу решения суда, мер по проведению ремонтных работ в квартирах не принималось. В июле 2020 года межведомственной комиссией администрации поселка Емельяново 12 жилых помещений признаны непригодными для проживания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов проживающих в них сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - добавили в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Емельяновского района. Ранее силовики сообщали о махинациях чиновников и бизнесменов при покупке жилья для сирот из Балахтинского района. Молодые люди там также получили непригодные для жизни квартиры. Ущерб бюджету составил 14 миллионов рублей.
 

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