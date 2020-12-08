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В Красноярске водителя BMW отправили на длительный арест

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Красноярск
13:05 8 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Ленинский районный суд назначил 26 суток административного ареста водителю BMW, который уезжая от преследования дорожными полицейскими повредил три автомобиля и шлагбаум.

Ранее об этой истории рассказывали Gornovosti.ru со ссылкой на группу «ЧП Красноярск». Инцидент случился 4 декабря на правобережье краевого центра. Водитель скрылся от погони в одном из подъездов близлежащих домов.

Через некоторое время дорожные полицейские нашли гонщика, им оказался 32-летний мужчина, которого ранее лишали водительских прав. Сотрудникам ГИБДД он сказал, что убегал от погони из-за испуга.

Машина злостного нарушителя помещена на штрафную стоянку, а сам он получил 26 суток административного ареста и встретит новогодние праздники в спецприемнике.

Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярского края

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