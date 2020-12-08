В Солнечном вандалы сломали новый ледяной городок

Накануне ночью в новом парке микрорайона Солнечный неизвестные сломали фигуры ледяного городска. Это обнаружили представители компании-подрядчика, которые пришли на работу на объект.

Ледовый городок начали устанавливать в преддверии Нового года, но неизвестные разбили ледяные блоки и бросили их на снег, некоторые блоки не подлежат восстановлению. Рабочие будут вынуждены вновь вырезать лед и сроки сдачи объекта автоматически сдвинуты.

Жители микрорайона в социальных сетях негодуют, среди предложений звучит пожелание установить камеры видеонаблюдения для вычисления вандалов и применения к ним штрафных санкций.

Представители районной администрации обратились в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль над территорией парка.

Фото: vk.com/kras_sunny