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В Солнечном вандалы сломали новый ледяной городок

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Красноярск
12:43 8 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне ночью в новом парке микрорайона Солнечный неизвестные сломали фигуры ледяного городска. Это обнаружили представители компании-подрядчика, которые пришли на работу на объект.

Ледовый городок начали устанавливать в преддверии Нового года, но неизвестные разбили ледяные блоки и бросили их на снег, некоторые блоки не подлежат восстановлению. Рабочие будут вынуждены вновь вырезать лед и сроки сдачи объекта автоматически сдвинуты.

Жители микрорайона в социальных сетях негодуют, среди предложений звучит пожелание установить камеры видеонаблюдения для вычисления вандалов и применения к ним штрафных санкций.

Представители районной администрации обратились в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль над территорией парка.  

Фото: vk.com/kras_sunny

 

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