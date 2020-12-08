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В отношении вчерашнего стрелка на Брянской заведено уголовное дело

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Красноярск
11:33 8 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении одного из участников конфликта в Центральном районе.

Напомним, вчера на развязке Брянской и 2-ой Брянской случился конфликт между двумя водителями легковых автомобилей. 25-летний молодой человек управляя машиной «Ниссан Кашкай» дважды выстрелил из травматического оружия в своего 39-летнего оппонента, управлявшего «Ниссан Теана». В городской полиции отметили, что пистолет был зарегистрирован в соответствии с законодательством.

Рядом находился наряд дорожно-постовой службы, который задержал молодого человека. На место приехали оперативники и следователи, которые изъяли у злоумышленника оружия. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

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