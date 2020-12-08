Следственный комитет возбудил уголовное дело на банду похитителей в Назарово

Следователи Назаровского отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело на двух 18-летних жителей Назарова и Назаровского района, а также 31-летнего жителя Ачинска. Мужчин подозревают в похищении двух подростков по предварительному сговору.

По версии стражей порядка, вечером 23 октября текущего года двое 18-летних подозреваемых будучи пьяными решили узнать у своих 17-летних приятелей о местонахождении общего знакомого, который мог продать им наркотики. При встрече злоумышленники начали обвинять подростков в распространении запрещенных веществ, после чего начался конфликт, переросший в драку, в которую вмешался ранее незнакомый сторонам 31-летний житель Ачинска, просто проезжавший мимо на автомобиле.

В результате мужчина с двумя молодыми людьми силой засунули подростков в автомобиль, отняли телефоны и привезли на брег озера Старица. Там они продолжили избивать юношей, поместили их в багажник машины и повезли в сторону деревни Верхняя Чулымка Назаровского района.

Однако, в какой-то момент один из пострадавших сумел сообщить своей матери о своем примерном местонахождении, которая отправилась вызволять сына. Женщине удалось встретить по дороге машину похитителей и преградить им дорогу своим автомобилем.

Стражи порядка задержали злоумышленников. В отношении основных фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сообщнику из Ачинска предписали находиться под домашним арестом.

Следователи продолжают расследование уголовного дело, возбужденного по статье 126 УК РФ. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы.