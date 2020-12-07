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Сотрудники ФСБ задержали группу предполагаемых террористов

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Красноярск
15:59 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске задержали группу мужчин, выходцев из одной среднеазиатской страны, подозреваемых в терроризме.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности в аэропорту Красноярска задержали мужчину, который собирался уехать за границу и присоединиться к террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Подозреваемого сняли с рейса. Другие участники были задержаны по месту своего проживания.

По версии сотрудников госбезопасности, целью основной целью задержанных являлось ресурсное обеспечение запрещенной организации и увеличение числа участников. В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по 205 статье УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Содействие террористической деятельности».

Фото: скриншот видеозаписи задержания от УФСБ по Красноярскому краю

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