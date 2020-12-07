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На дорожной развязке в центре Красноярска произошел конфликт со стрельбой

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Красноярск
14:33 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка в краевом центре проводят проверку по факту конфликта двух водителей на развязке улиц Брянская и 2-я Брянская.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, обычный дорожный конфликт перешел в словесную перепалку, а затем один из участников разборки дважды выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента.

Рядом находился наряд дорожно-постовой службы, который оперативно вмешался в происходящее и задержал злоумышленника. На место приехала оперативно-следственная группа полиции и изъяла у 35-летнего красноярца зарегистрированное травматическое оружие. Потерпевший получил незначительные травмы, его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас участники разборки находятся в отделе полиции №1, выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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