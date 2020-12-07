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В Красноярске месячного малыша отправили жидкостью для вейпа

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Красноярск
13:30 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом центре месячный ребенок отправился жидкостью для курения вейпа. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Инцидент случился 26 ноября. По данным следователей, вечером того дня ребенок находился под присмотром отца, мужчина решил напоить сына укропной водой, которая находилась в шприце. Также в подобном шприце находилась жидкость для электронных сигарет. Мужчина перепутал и напоил малыша курительной жидкостью. У ребенка ухудшилось самочувствие и он был доставлен в 20-ую больницу, где ему оказали все необходимую помощь. Сейчас ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Однако следователи проводят комплексную проверку по данному происшествию. Из квартиры молодой семьи изъяли несколько флаконов с жидкостью для вейпа. Семья пользуется положительной характеристикой и не стоит на учете.  

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