На правобережье краевого центра за один день было совершено два наезда на пешеходов

Дорожные полицейские Красноярска продолжают розыск водителей, которые совершили наезды на пешеходов и скрылись с места ДТП.

Так, ранним утром в пятницу, 27 ноября, в районе дома №33 «А» на улице Волгоградская, неизвестный водитель на российском автомобиле «ВАЗ 21120» серебристого цвета, сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, а женщина-пешеход получила травмы.

В этот же день, только вечером в 21:40, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», д. 172, неустановленный автолюбитель, предположительно на автомобиле марки «Toyota» красного цвета сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате 18-летний молодой человек получил травмы, а виновник скрылся с места происшествия.

В дорожной полиции краевого центра просят всех неравнодушных граждан, кто стал свидетелем происшествий или имеет запись видеорегистратора, сообщить по телефонам: 8(391)226-83-87, 8-965-892-29-99.

Фото: архив Sibnovosti.ru; vk.com/gibdd24