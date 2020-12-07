В краевом центре случилось ДТП с участием трехлетнего ребенка

Сегодня в Красноярске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Ладо Кецховели и Толстого. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск». На видеозаписи видно, два автомобиля столкнулись на большой скорости.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в аварии участвовали ВАЗ-2107 и Toyota Camry. На место происшествия выехали дорожные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства и виновника ДТП.

По имеющейся информации в аварии пострадал водитель «Жигулей» и трехлетний пассажир, который находился на заднем сидении «Тойоты».