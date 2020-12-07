7 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом центре случилось ДТП с участием трехлетнего ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
11:23 7 Декабря 2020
происшествия, авария, дтп, красноярск, в красноярске, происшествие, гибдд, пострадавшие, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

Сегодня в Красноярске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Ладо Кецховели и Толстого. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск». На видеозаписи видно, два автомобиля  столкнулись на большой скорости.

В краевом центре случилось ДТП с участием трехлетнего ребенка

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что в аварии участвовали ВАЗ-2107 и Toyota Camry. На место происшествия выехали дорожные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства и виновника ДТП.

В краевом центре случилось ДТП с участием трехлетнего ребенка

По имеющейся информации в аварии пострадал водитель «Жигулей» и трехлетний пассажир, который находился на заднем сидении «Тойоты».

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске месячного малыша отправили жидкостью для вейпа

В Красноярске месячного малыша отправили жидкостью для вейпа

7 Декабря 2020 г.
Об этом сообщили в Следственном комитете
Новости Красноярска: На правобережье краевого центра за один день было совершено два наезда на пешеходов

На правобережье краевого центра за один день было совершено два наезда на пешеходов

7 Декабря 2020 г.
Инциденты случились еще 27 ноября
Новости Красноярска: На прошедшей неделе в пожарах было спасено 28 человек

На прошедшей неделе в пожарах было спасено 28 человек

7 Декабря 2020 г.
В ГУ МЧС по региону дали традиционную сводку
Новости Красноярска: Пытавшегося поджечь полицейский отдел мужчину будут судить за терроризм

Пытавшегося поджечь полицейский отдел мужчину будут судить за терроризм

5 Декабря 2020 г.
Об этом сообщил источник ТАСС
Новости Красноярска: Стражи порядка задержали подозреваемого в похищении человека

Стражи порядка задержали подозреваемого в похищении человека

5 Декабря 2020 г.
Мужчина скрывался более 6 лет
Новости Красноярска: Житель Шалинского бросил «коктейль Молотова» в местный отдел полиции

Житель Шалинского бросил «коктейль Молотова» в местный отдел полиции

5 Декабря 2020 г.
Его оперативно задержали
Новости компаний
04/12
В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
30/11
Жители Ачинска сэкономят 5 рублей на проезде в трамвае, став участниками акции Сбера
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: МЧС открывает спасательный пост на горнолыжном курорте в Приисковом

МЧС открывает спасательный пост на горнолыжном курорте в Приисковом

7 Декабря 2020 г.
Поклонники фрирайда едут отдыхать туда с ноября
Новости Красноярска: Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

3 Декабря 2020 г.
Депутат Горсовета о влиянии переполненной свалки на экологию
Новости Красноярска: Потепление задержится в Красноярске до четверга

Потепление задержится в Красноярске до четверга

7 Декабря 2020 г.
К выходным похолодает до -18°С
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru