Стражи порядка задержали подозреваемого в похищении человека

Оперативники ГУ МВД по Красноярскому краю задержали мужчину, который 6 лет назад с двумя подельниками похитил своего обидчика.

В краевой полиции сообщили, что в августе 2014 года в дежурную часть поступило сообщение о пропаже 20-летнего молодого человека, проживающего в Сосновоборске. Полицейским удалось установить, что между пропавшим и подозреваемым ранее произошел конфликт. Мужчина, поняв, что отомстить в одиночку он не сможет, привлек двух своих друзей на помощь.

По версии следователей, группа лиц похитили парня, надели наручники и после чего в багажнике автомобиля вывезли его на 7 километр трассы Красноярск – Железногорск, где его сильно избили.

По истечению времени, два подельника основного организатора похищения были задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека», совершенное группой лиц. В дальнейшем суд признал их виновным.

Тем не менее, сам организатор скрывался от следствия более 6 лет и был объявлен в федеральный розыск. Недавно стражи порядка вышли на след основного подозреваемого. Его задержали на улице Судостроительная, в одной из квартир. Оперуполномоченные краевого управления совместно с полицейскими из Березовского района провели силовую операцию, при поддержке бойцов Росгвардии.

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.