В «Черемшанке» легкий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Сегодня в аэропорту «Черемшанка» легкий двухвинтовой самолет DHC-6, принадлежащий компании «Арт Авиа», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По этому факту представители красноярской транспортной прокуратуры проводят проверку.

В ведомстве сообщили, что происшествие произошло сегодня в 13:45. На борту самолета находились только два члена экипажа. Они выполняли на воздушном судне тренировочный полет из Красноярска в Абакан и в обратном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.