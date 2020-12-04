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В «Черемшанке» легкий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Красноярск
18:02 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в аэропорту «Черемшанка» легкий двухвинтовой самолет DHC-6, принадлежащий компании «Арт Авиа», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По этому факту представители красноярской транспортной прокуратуры проводят проверку.

В ведомстве сообщили, что происшествие произошло сегодня в 13:45. На борту самолета находились только два члена экипажа. Они выполняли на воздушном судне тренировочный полет из Красноярска в Абакан и в обратном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

 

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