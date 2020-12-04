Автомобилистка в Красноярском крае заработала 44 штрафа за превышение скорости

Жительница Сухобузимского района собрала 44 штрафа за превышение скорости. Машину ей доверила мать. Расплачиваться по административным протоколам девушка не спешила. Сумма задолженности по штрафам превысила 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю.

«В рамках исполнительного производства сотрудник отделения судебных приставов по Сухобузимскому району установил банковский счет должницы и обратил взыскание на денежные средства. В результате задолженность в размере более 30 тысяч рублей была взыскана в полном объеме», - добавили в ведомстве.

Однако на этом семейные траты не закончились. Судебные приставы взыскали с должницы еще более 40 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований.