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Автомобилистка в Красноярском крае заработала 44 штрафа за превышение скорости

Главная Происшествия
Красноярск
08:57 4 Декабря 2020
автомобиль, пдд, гибдд, штрафы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительница Сухобузимского района собрала 44 штрафа за превышение скорости. Машину ей доверила мать. Расплачиваться по административным протоколам девушка не спешила. Сумма задолженности по штрафам превысила 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю.

«В рамках исполнительного производства сотрудник отделения судебных приставов по Сухобузимскому району установил банковский счет должницы и обратил взыскание на денежные средства. В результате задолженность в размере более 30 тысяч рублей была взыскана в полном объеме», - добавили в ведомстве.

Однако на этом семейные траты не закончились. Судебные приставы взыскали с должницы еще более 40 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований.

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