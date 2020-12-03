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Красноярские полицейские задержали преступников из федерального розыска

Главная Происшествия
Красноярск
18:26 3 Декабря 2020
преступник, розыск, полиция, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае полицейские за сутки поймали четверых граждан, которые находились в федеральном розыске. В Красноярске сотрудники полка ППСП задержали подозреваемого в краже 34-летнего мужчину.

В Емельяновском районе задержан 37-летний мужчина, который скрывался от суда, а в Манском районе 40-летняя женщина, которая скрывалась от дознания.

«Мужчине избрана мера процессуального пресечения в виде ареста, другая подозреваемая находится под подпиской о невыезде», – сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Еще один мужчина был задержан в Нерюнгри. Он скрывался от суда за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас он находится под арестом.

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