Красноярские полицейские задержали преступников из федерального розыска

В Красноярском крае полицейские за сутки поймали четверых граждан, которые находились в федеральном розыске. В Красноярске сотрудники полка ППСП задержали подозреваемого в краже 34-летнего мужчину.

В Емельяновском районе задержан 37-летний мужчина, который скрывался от суда, а в Манском районе 40-летняя женщина, которая скрывалась от дознания.

«Мужчине избрана мера процессуального пресечения в виде ареста, другая подозреваемая находится под подпиской о невыезде», – сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Еще один мужчина был задержан в Нерюнгри. Он скрывался от суда за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас он находится под арестом.