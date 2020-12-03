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Вскрылся новый эпизод в деле о мошенничестве с жильем для балахтинских сирот

Главная Происшествия
Красноярск
17:20 3 Декабря 2020
мошенничество, дети, сироты, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет сообщил о новом эпизоде в деле о мошенничестве с жильем для детей-сирот из Балахтинского района. По версии следователей, чиновницы из управления районной администрации получили от предпринимателей 250 тысяч рублей за победу в аукционе на заключение муниципального контракта на приобретение жилья. В эту сумму входило также согласование проектной и технической документаций и помощь в принятии квартир членами комиссии.

С июня 2018 года по сентябрь 2019 года предприниматели организовали схему по продаже жилых помещений, заведомо не соответствующих требованиям по максимальным ценам.

«Далее один из подозреваемых сообщал чиновнице администрации Балахтинского района заведомо ложные сведения для оформления заявок на электронной площадке, которые не соответствовали действительности. Чиновница размещала заявки от имени подозреваемого таким образом, чтобы они были единственными в лоте, с целью дальнейшей продажи по начально максимальной цене», - рассказали в Следственном комитете.

Затем бизнесмены наводили «косметику» в аварийных помещениях и заключали муниципальный контракт. По этой схеме они заключили 13 муниципальных контрактов на общую сумму 14 млн рублей. Следственный комитет продолжает расследование.

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