На юге края девушка-подросток за рулем чуть не погубила двух человек

Накануне ночью в Курагинском районе на трассе «Саяны» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего водителя.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону, 16-летняя девушка управляла автомобилем марки Toyota Probox, не справилась с управлением и вылетела с трассы. В результате ДТП автомобиль перевернулся, а два пассажира – девушка 22 лет и 19-летний молодой человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Дорожные полицейские составили несколько административных протоколов в отношении несовершеннолетнего водителя. Кроме того, в момент аварии в автомобиле находился 38-летний собственник машины, который не пострадал. В отношении него составлен материал по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». Теперь ему придется заплатить 30 000 рублей штрафа.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося, не исключено возбуждение уголовного дела.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю