На виновника вчерашнего ДТП заведено уголовное дело

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о смертельном ДТП, произошедшем на Медицинском переулке, 17. Водитель «Toyota Chaser» не справился с управлением и врезался в дерево. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в результате происшествия погибла женщина 1970 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Ранее СМИ сообщали, что жертвой автокатастрофы стала 25-летняя девушка.

В результате медицинского освидетельствования водителя было установлено, что в момент происшествия он был пьян. Сейчас он задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, на любителя пьяной езды завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы. Сейчас ведется следствие.