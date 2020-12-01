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На виновника вчерашнего ДТП заведено уголовное дело

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Красноярск
14:20 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о смертельном ДТП, произошедшем на Медицинском переулке, 17. Водитель «Toyota Chaser» не справился с управлением и врезался в дерево. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в результате происшествия погибла женщина 1970 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Ранее СМИ сообщали, что жертвой автокатастрофы стала 25-летняя девушка.

В результате медицинского освидетельствования водителя было установлено, что в момент происшествия он был пьян. Сейчас он задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, на любителя пьяной езды завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы. Сейчас ведется следствие.   

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