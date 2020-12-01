На Красрабе образовалась пробка из трамваев

Сегодня днем на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» случилось дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел в районе бывшего кинотеатра «Родина», ныне «Дом дружбы народов Красноярского края». Из-за ДТП на трамвайных путях образовалась пробка из электротранспорта.

Свидетелем происшествия стал фотокорреспондент издания «Городские новости» Александр Черных. На видеозаписи видно, что в происшествии столкнулись две легковые машины – Honda Accord и машина службы такси. Японский автомобиль стоит на железнодорожных путях, из-за этого движение трамваев в сторону КрасТЭЦ парализовано.

Фото: Александр Черных / Gornovosti.ru