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На Красрабе образовалась пробка из трамваев

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Красноярск
13:29 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня днем на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» случилось дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел в районе бывшего кинотеатра «Родина», ныне «Дом дружбы народов Красноярского края». Из-за ДТП на трамвайных путях образовалась пробка из электротранспорта.

На Красрабе образовалась пробка из трамваев

Свидетелем происшествия стал фотокорреспондент издания «Городские новости» Александр Черных. На видеозаписи видно, что в происшествии столкнулись две легковые машины – Honda Accord и машина службы такси. Японский автомобиль стоит на железнодорожных путях, из-за этого движение трамваев в сторону КрасТЭЦ парализовано.

Фото: Александр Черных / Gornovosti.ru

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