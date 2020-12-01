На правом берегу краевого центра легковой автомобиль въехал в тепловоз

Вчера вечером на улице Затонская краевого центра случилось дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и легкового автомобиля «Renault Logan». Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Как стало известно, 58-летний водитель легковой машины не заметил запрещающий сигнал светофора и снес опущенный шлагбаум. Там он столкнулся с тепловозом. Медицинское освидетельствование виновника ДТП показало, что он был трезв и получил незначительные травмы. Ему была оказана первая помощь на месте инцидента.