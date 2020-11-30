На минувшей неделе в пожарах спасли 44 человека

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что за последнюю неделю ноября пожарные спасатели совершили 1 013 выездов и 148 из них на пожары. В них было спасено 44 человека. К ликвидации возгораний привлекли 334 единицы спецтехники и работало 1 102 спасателя. В 14 случаях к ликвидации пожара привлекались силы добровольной пожарной охраны – 27 человек и 11 единиц техники.

Кроме того, сотрудники МЧС привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. В 16 авариях было спасено 29 человек.

Также поисковики министерства чрезвычайных ситуаций совершили 22 выезда по тревоге и спасли 8 жителей региона.