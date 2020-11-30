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Водитель Toyota Chaser врезался в дерево и погубил девушку

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Красноярск
12:14 30 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня ранним утром в краевом центре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 25-летний водитель на легковом автомобиле Toyota Chaser врезался в дерево. Все случилось возле дома №17 на переулке Медицинский.

В результате инцидента погибла 25-летняя девушка, которая на находилась на переднем пассажирском сидении. Сам водитель получил незначительные травмы. Дорожные полицейские установили, что молодой человек никогда не получал водительских прав и в момент ДТП он был пьян. Алкотестер показал 0,79 мг /л.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.   

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю 

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