В подвале жилого дома нашли человеческие кости

16 ноября в Следственный комитет поступило сообщение о том, что в подвале жилого дома на Щорса нашли человеческие костные останки. Криминалисты определили насильственный характер смерти и было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В пресс-службе СК РФ сообщили, что во время ремонтных работ по замене тепловой трубы коммунальщики увидели в приямке человеческие кости, которые были бетонной стяжкой. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия были обнаружены некоторые вещи. По данным СМИ – это были спортивный костюм, шприц и газета прошлых лет.

В ближайшее время будет проведено еще несколько судебно-медицинских экспертиз, а также ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователям предстоит выяснить личность погибшего, а также лиц причастных к предполагаемому преступлению.