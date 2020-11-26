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На Борисевича водитель «Жигулей» врезался в дерево

Главная Происшествия
Красноярск
15:27 26 Ноября 2020
красноярск, происшествия, происшествие, дтп, гибдд, травма, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне в краевом центре на улице Борисевича случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две пассажирки.

21-летний водитель «Жигулей» не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне находились две несовершеннолетние девушки 14 и 16, они сидели на заднем сиденье и получили серьезные травмы.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что молодой человек не сообщил о случившемся и скрылся с места ДТП. В отношении водителя было составлено 5 административных материалов – за управление транспортом без прав, оставление места ДТП, езда на незарегистрированном автомобиле, технические неисправности, отсутствие страховки.

Фото: vk.com/gibdd24

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