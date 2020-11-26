Пенсионерка в Нижнеингашском районе угрожала взорвать административное здание

В Красноярском крае зафиксирован очередной акт телефонного терроризма.

Накануне в отдел полиции по Нижнеингашскому району позвонила женщина, которая заявила о своем намерении взорвать административное здание.

Стражи порядка оперативно установили личность звонившей, ей оказалась 64-летняя пенсионерка. При осмотре ее квартиры полицейские не нашли никаких взрывчатых веществ, в административном здании, которое злоумышленница грозилась взорвать, также не обнаружили никаких угроз.

На женщину завели уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальное наказание – 8 лет лишения свободы.