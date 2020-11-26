26 ноября
Красноярск
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пенсионерка в Нижнеингашском районе угрожала взорвать административное здание

Главная Происшествия
Красноярск
12:05 26 Ноября 2020
терроризм, полиция, в красноярском крае, пенсионеры, угроза
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае зафиксирован очередной акт телефонного терроризма.

Накануне в отдел полиции по Нижнеингашскому району позвонила женщина, которая заявила о своем намерении взорвать административное здание.

Стражи порядка оперативно установили личность звонившей, ей оказалась 64-летняя пенсионерка. При осмотре ее квартиры полицейские не нашли никаких взрывчатых веществ, в административном здании, которое злоумышленница грозилась взорвать, также не обнаружили никаких угроз.

На женщину завели уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальное наказание – 8 лет лишения свободы.   

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Два детских сада в Октябрьском районе Красноярска не сданы в срок

Два детских сада в Октябрьском районе Красноярска не сданы в срок

25 Ноября 2020 г.
Прокуратура берет объекты на ежедневный контроль
Новости Красноярска: Пьяный водитель Land Cruiser врезался в локомотив

Пьяный водитель Land Cruiser врезался в локомотив

25 Ноября 2020 г.
Происшествие случилось на Енисейском тракте
Новости Красноярска: Следователи устанавливают причины смертельного пожара в Кежемском районе

Следователи устанавливают причины смертельного пожара в Кежемском районе

24 Ноября 2020 г.
Трагедия унесла жизни отца и сына
Новости Красноярска: В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

24 Ноября 2020 г.
Мужчины находились в гараже и распивали алкоголь
Новости Красноярска: На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

24 Ноября 2020 г.
В региональном управлении МЧС дали традиционную сводку
Новости Красноярска: В Кежемском районе случился пожар с жертвами

В Кежемском районе случился пожар с жертвами

24 Ноября 2020 г.
Сгорел двухквартирный дом
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В краевом центре начали рассматривать громкое дело Кости Канского

В краевом центре начали рассматривать громкое дело Кости Канского

26 Ноября 2020 г.
Заседание проходит с участием присяжных
Новости Красноярска: В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

26 Ноября 2020 г.
Было выявлено 147 новых случаев
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС готова к изменениям гидрологической обстановки на Ангаре

Богучанская ГЭС готова к изменениям гидрологической обстановки на Ангаре

26 Ноября 2020 г.
В ноябре 2020 года уровень Богучанского водохранилища составлял 207,49-207,54 м
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru