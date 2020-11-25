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Два детских сада в Октябрьском районе Красноярска не сданы в срок

Главная Происшествия
Красноярск
17:36 25 Ноября 2020
детсад, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Подрядчики сорвали сроки сдачи двух детских садов в Октябрьском районе Красноярска. По контрактам, рабочие должны были завершить строительство объектов на улицах Норильская и Стасовой в середине ноября. Однако работы на строительных площадках продолжаются до сих пор. Возводят сады по нацпроекту «Демография», поэтому прокуратура поставила объекты на контроль.

«Финансирование строительства детских садов осуществляется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Завершение работ и сдача в эксплуатацию образовательных учреждений находится на ежедневном контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что поставили на контроль и благоустройство Набережной реки Кан в Зеленогорске – стоимость работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» составляет 27 млн рублей. У властей возник долг перед подрядчиком в размере 9 млн рублей, что также могло негативно сказаться на сроках ремонта. Благодаря содействию прокуратуру долг был погашен.

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