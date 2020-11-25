25 ноября
Красноярск
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пьяный водитель Land Cruiser врезался в локомотив

Главная Происшествия
Красноярск
14:41 25 Ноября 2020
происшествие, север, дтп, происшествия, в красноярском крае, травма, больница
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Накануне на севере края, недалеко от Лесосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и локомотива. На участке автодороги «Красноярск – Енисейск», несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель легкового автомобиля выехал на переезд, где столкнулся с железнодорожным транспортом.

В происшествии пострадали два человека – 47-летний водитель внедорожника и его 48-летний пассажир. Они были доставлены в медучреждение Лесосибирска с травмами различной степени тяжести. Кроме того дорожные полицейские выяснили, что водитель «Крузера» был пьян. Алкотестер показал 0,89 мг/литр.

Больше в ДТП никто не пострадал.

Судя по фотографиям с места происшествия, Toyota восстановлению не подлежит.   

Фото: vk.com/kolesolsib

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следователи устанавливают причины смертельного пожара в Кежемском районе

Следователи устанавливают причины смертельного пожара в Кежемском районе

24 Ноября 2020 г.
Трагедия унесла жизни отца и сына
Новости Красноярска: В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

В Сосновоборске в пожаре погибло 2 человека

24 Ноября 2020 г.
Мужчины находились в гараже и распивали алкоголь
Новости Красноярска: На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

24 Ноября 2020 г.
В региональном управлении МЧС дали традиционную сводку
Новости Красноярска: В Кежемском районе случился пожар с жертвами

В Кежемском районе случился пожар с жертвами

24 Ноября 2020 г.
Сгорел двухквартирный дом
Новости Красноярска: В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

24 Ноября 2020 г.
Сотрудник решил самостоятельно употребить вещдоки
Новости Красноярска: В Красноярском крае следователи раскрыли убийство бизнесмена 9-летней давности

В Красноярском крае следователи раскрыли убийство бизнесмена 9-летней давности

23 Ноября 2020 г.
Задержаны трое подозреваемых
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На правобережной набережной начали монтаж новогодней елки

На правобережной набережной начали монтаж новогодней елки

25 Ноября 2020 г.
Главный символ Нового года появится там впервые
Новости Красноярска: Бухгалтер частной стоматологии 5 лет присваивала чужие зарплаты

Бухгалтер частной стоматологии 5 лет присваивала чужие зарплаты

25 Ноября 2020 г.
Таким способом ей удалось «заработать» почти 7,5 миллионов рублей
Новости Красноярска: Газификация региона начнется не раньше 2025 года

Газификация региона начнется не раньше 2025 года

25 Ноября 2020 г.
Об этом стало известно накануне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru