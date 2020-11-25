Пьяный водитель Land Cruiser врезался в локомотив

Накануне на севере края, недалеко от Лесосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и локомотива. На участке автодороги «Красноярск – Енисейск», несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель легкового автомобиля выехал на переезд, где столкнулся с железнодорожным транспортом.

В происшествии пострадали два человека – 47-летний водитель внедорожника и его 48-летний пассажир. Они были доставлены в медучреждение Лесосибирска с травмами различной степени тяжести. Кроме того дорожные полицейские выяснили, что водитель «Крузера» был пьян. Алкотестер показал 0,89 мг/литр.

Больше в ДТП никто не пострадал.

Судя по фотографиям с места происшествия, Toyota восстановлению не подлежит.

Фото: vk.com/kolesolsib